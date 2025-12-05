AI ଖାଇଯିବ କି ମଣିଷ ଚାକିରୀ ? ୨୦୫୦ ବେଳକୁ ବଢିବ ଚାକିରୀ ସମସ୍ଯା,ଚିନ୍ତାରେ ସାରା ବିଶ୍ବ !

ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଚାକିରୀ କାମ କରିବ AI !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କ’ଣ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ? ଏକ ଉନ୍ନତ AI ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ତର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।

AI ସିଷ୍ଟମ କହିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ବିନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଗତରୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିଲା।

AIର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତା ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତର ଏକ ଟଙ୍କା ରୁଷରେ କେତେ? ରୁଷର ଡ୍ରାଇଭର…

ଘରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ନକଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ; ସତ…

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ AI କ୍ଷମତାର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଛରେ ପକାଇପାରେ। AI ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମ-ଶିକ୍ଷଣ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଅର୍ଥ, ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର ଭୂମିକା କ’ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ କି ?

AI ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଏକ ଭାଇରାଲ ବିବୃତ୍ତିରେ, AI ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଯେ 2050 ସୁଦ୍ଧା, ଅନେକ କାମ ମଣିଷ ବିନା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଚାକିରି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇଦେବ କି?

ତଥାପି, AI ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଭାବନା, ନୈତିକତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ମାନବ ମନର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି AI ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ:

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ AI ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା କାମକୁ ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କରିଥାଏ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ, ମଣିଷର ଆଦୌ ଆବଶ୍ଯକ ରହିବ ନାହିଁ ତାହା କହିବା ଅନୁଚିତ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। AI ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ, ଅନ୍ଯପଟେ ମଣିଷ ରଣନୀତି, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ ଏବଂ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କାମ କରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତର ଏକ ଟଙ୍କା ରୁଷରେ କେତେ? ରୁଷର ଡ୍ରାଇଭର…

ଘରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ନକଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ; ସତ…

ଘଣ୍ଟା ସୌକିନ ପୁଟିନ୍, ପିନ୍ଧନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର…

ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଭଲରେ…

1 of 706