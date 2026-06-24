କ’ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ? କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ କ'ଣ ହେବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ନର୍ସମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସିରିଞ୍ଜରୁ ଏୟାର ବାହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବାୟୁ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଏହା କ’ଣ ଘାତକ ହୋଇପାରେ?
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତି। ହେଲେ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସିରିଞ୍ଜରେ ଏକ ଛୋଟ ବାୟୁ ବବୁଲ୍ ସର୍ବଦା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବାୟୁର ପରିମାଣ ଏବଂ ଶରୀରର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ଏହା ପହଞ୍ଚେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:
ମୂଳତଃ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବାୟୁ ବୁଦବୁଦ ଏକ ଶିରା କିମ୍ବା ଧମନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବାୟୁ ଏମ୍ବୋଲିଜ୍ମ କୁହାଯାଏ।
ଯଦି ବାୟୁର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏହା ଶରୀରର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଂଶ, ଯେପରିକି ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃଦୟ କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିମ୍ବା IV ଡ୍ରିପ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ୱେବସାଇଟ୍ ମେଡିକାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀର ପ୍ରାୟତଃ ଶିରାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବାୟୁକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ।
ହେଲେ, ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ; ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏୟାର ଏମ୍ବୋଲିଜ୍ମକୁ ନେଇପାରେ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଯଦି ବାୟୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସାଧାରଣତଃ ନିୟମିତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ।
କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁ ଏମ୍ବୋଲିଜ୍ମର ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ – ଯେପରିକି କିଛି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଖା ସ୍ଥାପନ, ଡାଏଲିସିସ୍, କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ତକ୍ଷେପ।
ଏହି କାରଣରୁ ମାନକ ଆନ୍ତଃମାସ୍କୁଲାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ କିଛି ଶିରାଭ୍ୟନ୍ତର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏକ ଛୋଟ ବାୟୁ ବବଲ୍ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଘାତକ ଫଳାଫଳର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ନାହିଁ।
ଯଦିଓ ସିରିଞ୍ଜରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବାୟୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଶରୀରରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି।