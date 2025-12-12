କୌଣସି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇପାରିବ, କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ
ଆମେରିକା ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛି ମେକ୍ସିକୋ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେକ୍ସିକୋ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ସମେତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକା ସମ୍ପ୍ରତି ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇପାରିବ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବଂ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ?
ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜ ସୀମାରେ ଆସୁଥିବା ଆମଦାନିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା, ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ସମାୟୋଜନ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।
ସେହିପରି, ମେକ୍ସିକୋ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ହେଲେ, ଏହି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କିପରି ମନଇଚ୍ଛା ଶୁଳ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିଥାଏ:
ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ WTOରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ, ଶହ ଶହ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଳ୍କ ସୀମାରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍, ଅନ୍ୟାୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ।
ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବନ୍ଧିତ ହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟମ:
ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନ ହେଲେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ସମାନ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ WTO ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟିକସ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ଉଚିତ।
ମେକ୍ସିକୋର ଶୁଳ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସଠିକ୍:
ମେକ୍ସିକୋର ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁନାହିଁ। ଏହା ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମେକ୍ସିକୋର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହା ମେକ୍ସିକୋକୁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଅଣ-ପାକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।