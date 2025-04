ChatGPT ଆଧାର କାର୍ଡ, PAN କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ କି? ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: OpenAI ର ChatGPT ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଆଧାର କରି ୭୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରୁ, Studio Ghibli-ଶୈଳୀର ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି।

ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ChatGPT ବ୍ୟବହାର କରି ଆଧାର ଏବଂ PAN କାର୍ଡ ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଇଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, AI-ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, OpenAI ର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଉଠାଇଛି।

ChatGPT ସହିତ ନିର୍ମିତ ଫଟୋରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, “ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ତାଲିମ ପାଇଁ ଆଧାର ଫଟୋ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲା?” ଏହି ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକରେ ମୁହଁର ବିବରଣୀର ସଠିକତା ଆହୁରି ବିତର୍କକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମିଶ୍ରିତ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ChatGPT ରେ ପିଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଫଟୋରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ChatGPT ଆଧାର କାର୍ଡର ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛି, ବରଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ UIDAIର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ପଠାଇଛି।

Ok, so ChatGPT can create Aadhaar images. Thats not the interesting thing. The interesting thing is where did it get the Aadhar photos data for training? pic.twitter.com/kb6lvuD04E

— nutanc (@nutanc) April 3, 2025