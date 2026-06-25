ଏହି ସବୁ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲେ କଣ ସତରେ କଳାରୁ ହୋଇଯିବେ ଗୋରା, ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋରାପଣକୁ ନେଇ କ’ଣ କହୁଛି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ
ସ୍ଥାୟୀ ଗୋରାପଣକୁ ନେଇ କ’ଣ କହୁଛି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ
Natural Skin Tone: କୌଣସି ଶ୍ୟାମଳ ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋରା ହୋଇପାରିବେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କ୍ରିମ୍, କେମିକାଲ୍ ପିଲ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବଦଳାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମଣିଷର ପ୍ରାକୃତିକ ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଗୋରା କରିଦେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
କାହିଁକି ବଦଳେନାହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ?
ଡାକ୍ତରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ମେଲାନିନ୍’ (Melanin) ନାମକ ଏକ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ମେଲାନିନ୍ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହେବ, ଗହମ ରଙ୍ଗ ହେବ ନା ଶ୍ୟାମଳ ହେବ। ମେଲାନିନ୍ର ପରିମାଣ, ଏହାର ବିତରଣ ଏବଂ ଶରୀରର ଜେନେଟିକ୍ ଗଠନ ମିଶି ଆମର ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରିମ୍ ବା ସାଧାରଣ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଖରା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଟ୍ୟାନିଂ, ପିଗ୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଦାଗ-ଛାପ ଯୋଗୁଁ ତ୍ୱଚାରେ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ କଳାପଣ ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚୟ କମାଯାଇପାରିବ।
ଗୋରାପଣ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳତା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ୍ କ’ଣ?
ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତ୍ୱଚାକୁ ଗୋରା କରିବା ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ, ଉଜ୍ଜଳ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କୌଣସି ବି ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ଯାଦୁକରୀ ଭାବେ ବଦଳାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତ୍ୱଚାରେ ସନ୍ ଟ୍ୟାନ୍, ବ୍ରଣର ଦାଗ, ବୟସ ଜନିତ ଦାଗ କିମ୍ବା ପିଗ୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି, ତେବେ କେମିକାଲ୍ ପିଲ୍, ମାଇକ୍ରୋଡର୍ମାବ୍ରେସନ୍, ଲେଜର ଟୋନିଂ, ରେଟିନଲ୍ କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ ସିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋରାପଣର ଫର୍ମୁଲା ଭାବିବା ଭୁଲ୍।
ଫେୟାରନେସ୍ କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନେକ ଫେୟାରନେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋରା କରିଦେବାର ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରନ୍ତି। ଏହି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେୟାରନେସ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି କେମିକାଲ୍ସ ଥାଏ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତ୍ୱଚାକୁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ୍ ପତଳା ହୋଇଯାଏ।
ତ୍ୱଚାରେ ଆଲର୍ଜି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଖରା ପ୍ରତି ତ୍ୱଚା ଅଧିକ ସଂବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସହଜରେ ଚର୍ମ ପୋଡ଼ିଯାଏ। କ୍ରିମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତ୍ୱଚା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ କଳା ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍, ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ର ବ୍ୟବହାର, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚମକକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇପାରିବ।