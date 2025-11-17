କ’ଣ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ କୁକୁରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ କି? ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିୟମ କଣ କହୁଛି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢନ୍ତୁ
Indian Railways Pet Rules: ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଟ୍ରେନ ବିଷୟରେ ଆସେ। ଅନେକ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ମାଲିକ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। କୁକୁରମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ।
ପ୍ରଥମ ଏସି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୁକୁର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଏସି କ୍ୟାବିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତଥାପି, ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯଦି ମାଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଆଲର୍ଜି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନ୍ ବୁକ୍ ହେବା ପରେ, DRM କିମ୍ବା ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ।
ଅନ୍ୟ ବଗିଚାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ନାହିଁ: କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଏସି ସ୍ଲିପର୍, ଏସି ଚେୟାର କାର୍, ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିଷେଧ।
ଏହି କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସେୟାରଡ୍ କୋଚ୍ରେ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ।
ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁକୁର ବାକ୍ସର ବ୍ୟବହାର : ଯଦି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଗି ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ରେକ୍/ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କୁକୁର ବାକ୍ସରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ପାଳିତ ପଶୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ପାର୍ସଲ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେବା ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଗିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ।
କୁକୁର ଛୁଆ ଏବଂ ଛୋଟ ବିଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ନିୟମ : ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆ ଏବଂ ବିଲେଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ସେମାନେ ହାତ ଟୋକେଇ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିଅରରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ପାର୍ସଲ ବୁକିଂ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ପ୍ରସ୍ଥାନର ଅତି କମରେ ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ।