ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ! ବଢ଼ିପାରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବ୍ଲୋଟିଂ
ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ!
Cold Drinks in Periods: ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବା ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳାବିନ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥକ୍କାପଣ ଦେଖାଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ।
ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବି ସହି ନିଅନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଦିଅନ୍ତି । ତେବେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପିରିୟଡ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିଧାସଳଖ ବଢ଼େ କିମ୍ବା କମେ, ଏହାର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ଚିନି ଏବଂ କ୍ୟାଫିନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅସହଜତାକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇଦେଇଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମୟରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଲେ ଶରୀର ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ:
କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଜରାୟୁ ର ପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିଧାସଳଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଏନାହିଁ । ମାତ୍ର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ରେ ମିଶିଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶର୍କରା ଏବଂ କ୍ୟାଫିନ୍ ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ, ବ୍ଲୋଟିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ୟାଫିନ୍ ପ୍ରତି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବା ସଂବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ।
ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍
ଅଧିକ ମିଠା ବା ସୁଗାର୍ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ: କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ପ୍ୟାକେଜ୍ଡ ଜୁସ୍ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ରେ ମିଠା ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର୍କୁ ହଠାତ୍ ବଢ଼ାଇ ଏବଂ କମାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ଥକିଯାଏ ଏବଂ ମୁଡ୍ ସ୍ଵିଙ୍ଗ୍ ହୋଇଥାଏ ।
କମ୍ ପାଣି ପିଇବା: ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା: ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ମାତ୍ର ଯଦି ପେଟ ବ୍ୟଥା ଏତେ ତୀବ୍ର ହୁଏ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ନ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସରାହ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ?
- ଦିନସାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ତଥା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ।
- ପେଟର ତଳ ଭାଗରେ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟାଗ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେକ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ, ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଯୋଗାସନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ।