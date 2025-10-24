କ’ଣ ମହାକାଶରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପାରିବ, ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତାହାଲେ କ’ଣ ହେବ, ନିଆଁକୁ କିପରି ଲିଭାଯିବ
ସତରେ କ'ଣ ସ୍ପେସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନି ପଞ୍ଚମ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯେ ନିଆଁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଜରୁରୀ। ବାୟୁ/ଅକ୍ସିଜେନ ବିନା, ନିଆଁ ଜଳିପାରିବ ନାହିଁ।
ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ନିଆଁ ଗୋଟିଏ। ଯଦି ନିଆଁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କିଏ ଜାଣିଛି।
ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ନିଆଁ ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମହାକାଶରେ ଜଳିଥାନ୍ତା ତେବେ କ’ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କାଳ୍ପନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଶୁଣାଯାଉଥିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ମହାକାଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ କି:
ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ଜଳିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ: ଅମ୍ଳଜାନ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ତାପ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। କିନ୍ତୁ ମହାକାଶର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ବନ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ମହାକାଶରେ ନିଆଁ କିପରି ହୋଇଥାଏ:
ନାସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶରେ ଅଗ୍ନିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମିଶନ, “ଫ୍ଲେକ୍ସ” ସମୟରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ମହାକାଶରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ବୃତ୍ତାକାର, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଅଗ୍ନି ଆକାରରେ ଉଠିଥାଏ।
କାରଣ ମହାକାଶରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗରମ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାପିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ।
ମହାକାଶରେ ନିଆଁ ଲିଭାବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଏହି କାରଣରୁ ମହାକାଶରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାୟୁ ବିନା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହାକାଶରେ ନିଆଁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହାର ଧୀର ଜଳିବା। କାରଣ ବାୟୁ ବିନା ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଲିଭି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳି ରହିଥାଏ।
ISS ରେ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS) ୧୯୯୭ ଏବଂ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏପରି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସାମ୍ନା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିଥିଲା। ତେଣୁ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀଘ୍ର ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏୟାରଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ।