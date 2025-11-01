ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରଣ ଫଟାଇଲେ ଚାଲିଯାଉଛି ଜୀବନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ରେ ହୁଏ ଏମିତି!

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କେତେବେଳେ ଚର୍ମରେ ଏକ ଛୋଟ ପିମ୍ପଲ୍ କିମ୍ବା ବଥ ଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଲାଲ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ମନେହୁଏ, କେବଳ ସାମାନ୍ୟ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ, କିମ୍ବା ପୂଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏପରିକି ଏହି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଏହି ଛୋଟ ପିମ୍ପଲ୍ ବା ବଥ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇପାରେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିମ୍ପଲ୍ କ’ଣ, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କିପରି ହୋଇପାରେ?
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ’ଣ:
ବଥ ହେଉଛି ଏକ ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା କେଶ ମୂଳରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା କବକ କେଶ ମୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏହା ଫୁଲା ଏବଂ ପୂଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହା ଏକ ବ୍ରଣ ପରି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ବେକ, ପିଠି, ଜଙ୍ଘ ଏବଂ କାଖ ସମେତ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବଥ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାପୁଲି ଏବଂ ପାଦ ତଳ ଭାଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ Staphylococcus aureus ନାମକ ଏକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଚର୍ମରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହା ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୁଏ।
କିଛି ସାଧାରଣ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୌର କିମ୍ବା ୱାକ୍ସିଂ, ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରୁଥିବା ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ଏବଂ ଖରାପ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ସମସ୍ୟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ:
୧. ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ – ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କେଶ ମୂଳରେ ଏହି ଛୋଟ ବଥ ଲାଲ ଦାଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ କୁଣ୍ଡାଇ କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ନାହିଁ।
ଯଦି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଉଷ୍ମ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ।
୨. ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ – କ୍ଷତ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଲାଲ ଏବଂ ଫୁଲିଯାଏ, ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଔଷଧ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
୩. ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ – ଯଦି ବଥକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଚର୍ମ ତଳେ ପୂଜର ଏକ ଥଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଚର୍ମ ଆବସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ପୂଜ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ବଥ ଫଟାଇବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ:
ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବଥ ଫଟାଇବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ରକ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ତଳେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏକ ଫୁସଫା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା।
ମଧୁମେହ, ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂକ୍ରମଣ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦିଓ ଏହି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବିରଳ, ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।