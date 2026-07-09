ଆଉ ମରିବେନି ମଣିଷ! ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାନବ ସମାଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେମିତି ହେବ ଏହା ସମ୍ଭବ

ଆଉ ମରିବେନି ମଣିଷ! ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାନବ ସମାଜ

By Jyotirmayee Das

Human Immortality: କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ମଣିଷ ମନରେ ଅମର ହେବାର ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷା ରହିଆସିଛି । ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱର ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଣ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ?

ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଗୁଗଲ୍‌ର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଛି ଯେ ମଣିଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇଦେବ ଏବଂ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଯିବ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ପ୍ରମାଣିତ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଜ୍ରିୱାଲ ପଚାରିଲେ; ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ବେଳେ…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ: ୬୫…

ଅମରତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି । ଏହା ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ରେ କୁର୍ଜୱିଲ୍ (Ray Kurzweil) କରିଛନ୍ତି । ଗୁଗଲ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିସାରିଥିବା କୁର୍ଜୱିଲ୍‌ଙ୍କୁ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡାଲ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି’ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଅତୀତରେ ସେ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାବିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି ।

ମଣିଷ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି?

ରେ କୁର୍ଜୱିଲ୍ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ‘ଦି ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ଇଜ୍ ନିଅର୍’ (The Singularity Is Near) ନାମକ ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହି ବହିରେ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ଷ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ଏଭଳି ଏକ ଜୀବନ ହାସଲ କରିନେବ ଯାହା କେବେ ଶେଷ ହେବନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅମର ହୋଇଯିବ ।

ତାଙ୍କର ଏହି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ରହିଛି । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଧୁନିକ ଜେନେଟିକ୍ସ, ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି ।

ମଣିଷକୁ କେମିତି ଅମର କରିବ ‘ନାନୋବଟ୍ସ’?

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଆକାରର ‘ଏଜ୍-ରିଭର୍ସିଂ ନାନୋବଟ୍ସ’ (Age-reversing Nanobots) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହି ନାନୋବଟ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହା ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରା ଶରୀରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀରର ସେଲ୍ସ ଏବଂ ଟିସୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଯାଦୁକରୀ ନାନୋବଟ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସେଲ୍ସ ଓ ଟିସୁକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ମରାମତି କରି ଚାଲିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ କେବେ ବି ବୁଢ଼ା ହେବନାହିଁ ।

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କର ମିଳନ

କୁର୍ଜୱିଲ୍‌ଙ୍କ ମତରେ, ୨୦୨୯ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ । ଏହା ପରେ ୨୦୪୫ ସୁଦ୍ଧା ‘ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି’ର ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଏଆଇ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଦେବ ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆଜି ତୁଳନାରେ ଅରବ ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ । ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଚେତନା ମେସିନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜୈବିକ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବ ।

You might also like More from author
More Stories

କେଜ୍ରିୱାଲ ପଚାରିଲେ; ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ବେଳେ…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ: ୬୫…

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର…

ଏବେ ଭାରତକୁ ଦୁବାଇରୁ ଆସିବ ବିଜୁଳି, ସମୁଦ୍ର…

1 of 28,346