ମଣିଷ କ’ଣ ୧୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା; ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯିବ
Human Lifespan 150 Years: ଜଣେ ମଣିଷର ବୟସ କେତେ ହୋଇପାରେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିଷର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଧାରଣା ବହୁ ଦିନ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ବି ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିବା ଏବଂ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ, ଏକ ଚୀନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସେନଜେନ୍ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଲୋନଭି ବାୟୋସାଇନ୍ସସ୍ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବଟିକା ବିକଶିତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷକୁ ୧୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଗବେଷଣା ଶରୀରରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ ଯାହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫୋରମ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଔଷଧ ଶରୀରରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୌଗିକ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ “ଜୋମ୍ବି କୋଷ” କୁହାଯାଏ।
ଜୋମ୍ବି କୋଷକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ: ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେନେସେଣ୍ଟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଜନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରେ ନାହିଁ।
ବରଂ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଦାହଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଛାଡିଥାନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଜମା ଶରୀରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ହୃଦରୋଗ, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟା ଭଳି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।
ଔଷଧ କିପରି କାମ କରିପାରିବ: କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ବିହନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୌଗିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବଟିକା ଶରୀରର ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଟିସୁ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।
ଦୀର୍ଘାୟୁ ଗବେଷଣାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେନୋଲାଇଟିକ୍ସ ନାମକ ଔଷଧ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ବୃଦ୍ଧ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷଣ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇଛି, ଯେପରିକି ଉନ୍ନତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ବୟସ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହ୍ରାସ।
ଔଷଧ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ: ତଥାପି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଔଷଧ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।