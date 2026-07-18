ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ମିଳିବ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ କେମିତି ହେବ ଯାଞ୍ଚ

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ?

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ସାଧାରଣତଃ ଯୌଥ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପୁଅ-ବୋହୂ ନିଜ ନିଜ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ‘ଗୋଟିଏ ଘର, ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ରହିଛି ।

କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କନେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ।

କ’ଣ କହୁଛି ସରକାରୀ ଆଇନ: ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ପୂରା ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ହିଁ ବୈଧ ଅଟେ । ଗୋଟିଏ ପରିବାର (ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ ପିତାମାତା ସାମିଲ)କୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ହିଁ କନେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକା ପରିବାରର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମରେ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅନଶନରେ ଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଟଙ୍କା କିପରି…

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ପାଇବେ ପୁଳା ପୁଳା…

ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଘର: ଯଦି ସାସୁ-ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପୁଅ-ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କନେକ୍ସନ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଅଲଗା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଉଭୟ ପରିବାରର ରୋଷେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିବାର ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଅଲଗା କିଚେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ।

ଅଲଗା ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ: କୌଣସି ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଯେପରିକି ଉଭୟ ପରିବାରର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଅଥବା, ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ନିଜ ଅଂଶର ଅଲଗା ଠିକଣା ବା ବାସସ୍ଥାନର ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିର ଅଧିକାରୀ କରିବେ ଯାଞ୍ଚ: କେବଳ ଦସ୍ତାବିଜ୍ କିମ୍ବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଜମା କରିଦେଲେ ହିଁ ନୂଆ କନେକ୍ସନ ମିଳିନଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ଇଣ୍ଡେନ୍, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଏଚ୍‌ପିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ।

ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଚୁଲା ଅଲଗା ଅଛି କି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ନୂଆ କନେକ୍ସନ ମଞ୍ଜୁର ହେବ ।

ଡବଲ ସିଲିଣ୍ଡରର କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ: ନୂଆ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବୈଷୟିକ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ:

ଡବଲ ବଟଲ କନେକ୍ସନ: ଯଦି ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟିଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା କନେକ୍ସନ ନେବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କନେକ୍ସନରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ।

ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ ନିୟମ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ ଆସୁଛି, ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଘରେ ଅଲଗା ଭାବେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କନେକ୍ସନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

ଅନଶନରେ ଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଟଙ୍କା କିପରି…

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ପାଇବେ ପୁଳା ପୁଳା…

୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା’, ପରେ ବାପାଙ୍କ…

ହୃଦୟ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ…ମା’ ଗର୍ଭରେ…

1 of 28,466