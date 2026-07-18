ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ମିଳିବ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ କେମିତି ହେବ ଯାଞ୍ଚ
ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ସାଧାରଣତଃ ଯୌଥ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପୁଅ-ବୋହୂ ନିଜ ନିଜ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ‘ଗୋଟିଏ ଘର, ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ରହିଛି ।
କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କନେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ।
କ’ଣ କହୁଛି ସରକାରୀ ଆଇନ: ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ପୂରା ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ହିଁ ବୈଧ ଅଟେ । ଗୋଟିଏ ପରିବାର (ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ ପିତାମାତା ସାମିଲ)କୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ହିଁ କନେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକା ପରିବାରର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମରେ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ।
ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଘର: ଯଦି ସାସୁ-ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପୁଅ-ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କନେକ୍ସନ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଅଲଗା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଉଭୟ ପରିବାରର ରୋଷେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିବାର ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଅଲଗା କିଚେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ।
ଅଲଗା ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ: କୌଣସି ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଯେପରିକି ଉଭୟ ପରିବାରର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଅଥବା, ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ନିଜ ଅଂଶର ଅଲଗା ଠିକଣା ବା ବାସସ୍ଥାନର ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିର ଅଧିକାରୀ କରିବେ ଯାଞ୍ଚ: କେବଳ ଦସ୍ତାବିଜ୍ କିମ୍ବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଜମା କରିଦେଲେ ହିଁ ନୂଆ କନେକ୍ସନ ମିଳିନଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ଇଣ୍ଡେନ୍, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଏଚ୍ପିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ।
ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଚୁଲା ଅଲଗା ଅଛି କି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ନୂଆ କନେକ୍ସନ ମଞ୍ଜୁର ହେବ ।
ଡବଲ ସିଲିଣ୍ଡରର କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ: ନୂଆ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବୈଷୟିକ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ:
ଡବଲ ବଟଲ କନେକ୍ସନ: ଯଦି ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟିଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା କନେକ୍ସନ ନେବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କନେକ୍ସନରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ।
ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ ନିୟମ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ ଆସୁଛି, ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଘରେ ଅଲଗା ଭାବେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କନେକ୍ସନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।