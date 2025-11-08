ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦୁବାଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବ କି? ଏହା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ଜରୁରୀ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତି କି …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦୁବାଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ନିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏହାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ROI ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁବାଇ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ସହର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ସହରର ଜମି ମାଲିକାନା ଆଇନ ବହୁତ ନମନୀୟ।
ଭାରତୀୟମାନେ ଦୁବାଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବେ କି: ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁବାଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଏବଂ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ (FEMA) ସହିତ ଅନୁପାଳନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଦାରୀକରଣ ରେମିଟାନ୍ସ ଯୋଜନା (LRS) ଭାରତୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ $୨୫୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଦୁବାଇ ସରକାର ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ “ଗୋଲଡେନ ଭିସା” ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିସାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦେଶୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ନିବେଶ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ନିୟୁତ ଦିରହାମ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ୧୦ବର୍ଷର ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦୁବାଇର ସମ୍ପତ୍ତି ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବେ:ଏଠାରେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ଦୁବାଇରେ ସହଜରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବେ।
ଦୁବାଇର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MOU) ତିଆରି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁବାଇ ଭୂମି ବିଭାଗ (DLD) ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଚୁକ୍ତିନାମା ଫର୍ମ F ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
MOU ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ଜମା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ସମ୍ପତ୍ତି ଡେଭଲପରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଆପତ୍ତି ନୋ ଆପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NOC) ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଡେଭଲପରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ।
ଉପରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁବାଇ ଭୂମି ବିଭାଗ (DLD) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ସହମତ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଚେକ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର NOC, MOU ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ।
ଦୁବାଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ: ଦୁବାଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଲିଆତି କିମ୍ବା ଠକେଇ କାରବାରର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ।
ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର, ନିବେଶ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଭିଲା, ଟାଉନହାଉସ୍, କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁବାଇରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚମାନର ଭିଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହା ଆରାମଦାୟକ ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଦୁବାଇରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଯଦିଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ତେବେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନମନୀୟ ଆଇନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଇନର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ଯେକୌଣସି ଠକେଇକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ, ଏମିରେଟ୍ସ ଆଇଡି ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରମାଣ ସମେତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ହାତ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରବାସୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଭଲପରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (NOC), MOU ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ଦୁବାଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ କର ଅଛି, ଯେପରିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ, ଏଜେଣ୍ଟ କମିଶନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଶୁଳ୍କ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବଜେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରନ୍ତୁ।