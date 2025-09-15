IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲାନି ଭାରତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବ କି ଦଣ୍ଡ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କୁହେ କ୍ରିକେଟ ନିୟମ?
ମ୍ୟାଚ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲାନି ଭାରତ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବ କି ଦଣ୍ଡ? PCB ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ACCରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କଲା କମ୍ପ୍ଲେନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ରାତିରେ ୟୁଏଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ୨୫ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଠାରେ ସ୍ଥଗିନାହିଁ, ବିଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ଟସ୍ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସଲମାନ ଆଗା ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ
ଏହି ମାମଲାରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ପିସିବି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପରିଚାଳକ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କୁ ଟସ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କମ୍ପେନ ଦର୍ଜ କରିଛନ୍ତି।
ଆଇସିସି କିମ୍ବା ଏସିସି ନିୟମ କ’ଣ କୁହେ?
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାତ ମିଳାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାର କୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହାତ ମିଳାଇବା ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ୍ରିକେଟର ଆତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ଅଭିବାଦନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହାତ ମିଳାଇବାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ଦଳକୁ ଜରିମାନା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଜାଣିଶୁଣି ବିପକ୍ଷ ଦଳ କିମ୍ବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।
ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବିଜୟ – ସୂର୍ଯ୍ୟ
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆ ଭରପୂର ଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ବିଜୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତଠାରୁ ଏକ ଦମଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ 9 ୱିକେଟରେ କେବଳ 127 ରନ କରିପାରିଥିଲା। ସ୍ପିନର ଅକ୍ଷର ଚାରି ଓଭରରେ 18 ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ଚାରି ଓଭରରେ 18 ରନ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ, ଭାରତ 15.5 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 12 ବଲ୍ ରେ 31 ରନ କରିଥିଲେ। 35ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 37 ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ 47 ରନ କରିଥିଲେ।