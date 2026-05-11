କ’ଣ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷର ଶିକାର ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ପିତା? AI ର ନୂଆ କୌଶଳ ଦେଖାଇଲା ଚମତ୍କାର

କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକଶିତ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ମ (ଶୁକ୍ରାଣୁ) ଖୋଜିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।

By Priyanka Das

How AI Technology Is Helping Treat Male Infertility: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ମ (ଶୁକ୍ରାଣୁ) ଅତି କମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆଦୌ ନଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ଗମ୍ଭୀର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିକଶିତ ଏକ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ ସାଜିଛି।

କାମକୁ ସହଜ କଲା  ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ଆମେରିକାର କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକଶିତ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ମ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ମେସିନ୍-ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ପର୍ମକୁ ଖୋଜିବା, ଯାହା ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Google Translate କୁ ପୁରିଲା ୨୦ ବର୍ଷ!…

ଆମେରିକା ସୈନିକଙ୍କ ମାସିକୁ ଦରମା କେତେ,…

କ’ଣ ଏହି ଘଟଣା?

ବିବିସି ଉର୍ଦ୍ଦୁର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଏକ ଜେନେଟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସିମେନ୍‌ରେ ସ୍ପର୍ମ ସେଲ (ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷିକା) ନଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ସନ୍ତାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତି କମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ନମୁନାରୁ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ପର୍ମ ଖୋଜାଯାଇପାରିଲା ଏବଂ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା।

ଏକ୍ସପର୍ଟ କ’ଣ କହନ୍ତି?

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହଜାର ହଜାର ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ଆଖି ସ୍ପର୍ମ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେଠାରେ ମେସିନ୍-ଭିତ୍ତିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ। ଏହା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହି ସ୍ପର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଗବେଷଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ସ୍ପର୍ମ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି।

ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପରିଣାମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।

 

You might also like More from author
More Stories

Google Translate କୁ ପୁରିଲା ୨୦ ବର୍ଷ!…

ଆମେରିକା ସୈନିକଙ୍କ ମାସିକୁ ଦରମା କେତେ,…

ମହିଳାମାନେ ସାବଧାନ, କରନ୍ତୁନି ଏହି ସମସ୍ତ…

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି…

1 of 2,247