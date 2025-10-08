ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରୁ ୧ କେଜି ସୁନା କିଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସମ୍ଭବ? ବିକ୍ରି କଲେ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ମିଳିବ ଲାଭ , ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ …

Gold rate in Pakistan: ଭାରତରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସୁନାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ କି? ଏବଂ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ କି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭାରତରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସୁନାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ କି? ଏବଂ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନା କେତେ ମହଙ୍ଗା? ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୮ ୨୦୨୫ରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ୨୪-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୪୨୭,୧୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୪-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୨୫,୬୩୫ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ତୁଳନାରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନା ଭାରତ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ମହଙ୍ଗା। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ସୁନା କିଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ।

ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସୁନା ବିକ୍ରୟ କରିବା ସମ୍ଭବ କି? ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ରହିଛି। ଭାରତରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସୁନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାପରେ ବାପ ! ଚିଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା;…

ଲଚ୍ଛା ପରଟା ସିଙ୍ଗଡା: ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି…

ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା କାରବାର ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ଏବଂ ସୀମା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ମାମଲା ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଯଦି କେହି ଅନୁମତି ବିନା ସୁନା ସହିତ ସୀମା ପାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହେବାର ବିପଦ ରହିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯାହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଲାଭ କେଉଁଠି, ବିପଦ କେଉଁଠି: ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନାର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଆଇନଗତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

You might also like More from author
More Stories

ବାପରେ ବାପ ! ଚିଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା;…

ଲଚ୍ଛା ପରଟା ସିଙ୍ଗଡା: ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି…

ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫଟାଫଟ ମିଳିବ ଲୋନ୍‌,…

Rohit Sharma Captain: ରୋହିତଙ୍କ…

1 of 27,551