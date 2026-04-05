କୋଲକାତା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର? ଏହା ଲାହୋର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ…
କୋଲକାତା ଏବଂ ଲାହୋର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଦରିଦ୍ରତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଅଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହାର ଶାସକଙ୍କ ଭ୍ରମ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି।
ନିଜ ଦୁର୍ଦଶାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ଏବେ ଭାରତର ‘ଆନନ୍ଦର ସହର’ କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ହୁଏତ ସେ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୬୫ରୁ କାର୍ଗିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେଥର ସେମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା ଫମ୍ପା ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ।
କୋଲକାତା ଏବଂ ଲାହୋର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ:
ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଏବଂ ଭାରତର କୋଲକାତା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଗଣନା କରିବା, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧,୭୦୦ ରୁ ୧,୭୩୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ବିପରୀତରେ, ଯଦି କେହି ସଡ଼କ ପଥରେ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୂରତା ୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସିଆଲକୋଟ ଭଳି ସୀମାନ୍ତ ସହରରୁ ମଧ୍ୟ, କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧,୬୦୦ ରୁ ୧,୭୦୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ।
ଶାହିନ-III ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଦୂରଗାମୀ ଅସ୍ତ୍ର:
ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ସଦ୍ୟତମ ବିପଦର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର: ‘ଶାହିନ-III’। ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏହାର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ବା ପରିସର ୨,୭୫୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ୨,୭୫୦ କିଲୋମିଟର ପରିସର କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧,୭୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ନୀତିଗତ ଭାବରେ କୋଲକାତା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆକ୍ରମଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ।
କଠିନ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚରର ଶକ୍ତି:
ଶାହିନ-III ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର କଠିନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। କଠିନ ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଇରେକ୍ଟର ଲଞ୍ଚର (TEL) ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଉଭୟ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଗତି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏହାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରଣନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ:
ପାକିସ୍ତାନର ଶାହିନ-III କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଏହା କେବଳ କୋଲକାତା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟଭୂମିକୁ କଭର କରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ; ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜନ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଉପରେ ରଣନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏକ ଧାରଣା ଯାହାକୁ ସାମରିକ ଭାଷାରେ “ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ” କୁହାଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ଶାହିନ-୨ କୋଲକାତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ:
କେବଳ ଶାହିନ-III ନୁହେଁ; ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ‘ଶାହିନ-II’ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାୟ ୧,୮୦୦ କିଲୋମିଟରର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି।
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ୨୦୦୪ ମସିହାରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଲାହୋର ଏବଂ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧,୭୦୦ କିଲୋମିଟର, ଶାହିନ-II ସହଜରେ କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କଠିନ ଇନ୍ଧନ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହାର ଅସାଧାରଣ ସଠିକତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଭାରତର ଅଭେଦ୍ୟ ଢାଲ:
ପାକିସ୍ତାନ କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ଦାବି କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ। ଭାରତରେ S-୪୦୦ ଭଳି ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ରାଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା (ଅଗ୍ନି-୫ ଦ୍ୱାରା ଉଦାହରଣିତ, ଯାହାର ପରିସର ୭,୦୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ) ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସକାରୀ।