ଅବସର ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ କ’ଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ୟୁନିଫର୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ?
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳେ ମୌକା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସର ପୋଷାକ କେବଳ ଏକ ପୋଷାକ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ପରିଚୟ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହି ପରିଚୟ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ? ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ, ୟୁନିଫର୍ମ ପୁଣି ପିନ୍ଧିପାରିବେ?
ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆଇନର ଗଭୀର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
କ’ଣ ପୁଣି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିପାରିବେ:
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଅବସର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ, ୟୁନିଫର୍ମ କାଢିବା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଗର୍ବର ଭାବନା ଆସିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ସେବା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିପାରିବେ କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ନା; ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଅବସର ପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା କାହିଁକି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ:
ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ ସକ୍ରିୟ ପୋଲିସ ସେବାର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ଅବସର ପରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭାରତରେ, ୧୮୬୧ ମସିହାର ପୋଲିସ ଆଇନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ୟୁନିଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କେବଳ ସକ୍ରିୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ।
ଯଦି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅନୁମତି ବିନା ଅବସର ପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ କେତେକ ସମୟରେ ବାହିନୀର ପରିଚୟର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବେ:
ହେଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାରୋହ, ଯେପରିକି ପୋଲିସ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ, ଏକ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ, କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ହେଲେ ଏହି ଅନୁମତି ସମାରୋହର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ।
ସମାଜରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ମତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ୟୁନିଫର୍ମ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପରିଚୟ, ଏବଂ ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି କରେ ଯେ ୟୁନିଫର୍ମ କେବଳ ସକ୍ରିୟ ସେବାର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ତେଣୁ ଅବସର ପରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ:
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ, ରାଙ୍କ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଅବସରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡକାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ।