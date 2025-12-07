ନଖ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Nail Rubbing Benefits: ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ନଖ ଘଷିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇପାରେ। କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। କେବଳ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନଖ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନଖ ଘଷିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ କାମ ନୁହେଁ; ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେଶ ଝଡ଼ିବା ହ୍ରାସ କରେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ନଖ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ କେଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହା ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ତେଣୁ, ନଖ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନଖ ଘଷିବାର ଲାଭ:
କେଶ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି: ନଖ ଘଷିବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଯାହା କେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କେଶ ଝଡ଼ିବା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ କେଶକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରେ।
ଚୁଟି ସମସ୍ୟା: ଚୁଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନଖ ଘଷିବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁ ଶେଷକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ମୃତ କେଶ ଫଳକକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ୫ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ।
ଚର୍ମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: ଏହା ଚର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଚର୍ମକୁ ଉଷ୍ମ କରିଥାଏ, ମୁହଁକୁ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବାର ଲକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ମନ ପାଇଁ ଭଲ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ଦେଇ ଚାପ ଦୂର କରେ।
ନଖ ଘଷିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:
ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ।
ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରକୁ ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ଗୋଟିଏ ହାତର ନଖକୁ ଅନ୍ୟ ହାତର ନଖ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପର ତଳ କରି ଘଷନ୍ତୁ।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।