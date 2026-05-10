ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି

ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପରିବାରବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ (ବେଙ୍ଗଲ) ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ତେଲେଙ୍ଗାନା : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ଗୌଣ ଦଳ (fringe party) ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ଦକ୍ଷିଣରୁ ନେଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଶ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦଳ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପରିବାରବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର (TMC) ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମଡେଲକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ସିକନ୍ଦରାବାଦଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣାଇ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଟିଏମସିର ପରାଜୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯଦି ବିକାଶ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ହୁଏ, ତେବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋଦୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟ ପରାଜୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଦଳର ଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ନିଜର ଏହି ର‍୍ୟାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଦଳର ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ତାହା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଜେପିର ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନର ମଡେଲ୍ ଉପରେ ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି। ଆସାମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜେପି-ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ମୁଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାବାସୀଙ୍କ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି- ‘ଏଥର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବି ବିଜେପି ସରକାର’।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସାମରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରୁ ପୁଡୁଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ। ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ‘ପରିବାରବାଦ’ (ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି) ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ‘ବିଶ୍ୱାସବାଦ’କୁ ହିଁ ବାଛୁଛନ୍ତି।

