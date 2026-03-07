ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଏହି ୩ ଭୟଙ୍କର ସାପ? ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା; ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ
Snake Fact: ସାପ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିପାରେ କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜରେ ସାପକୁ ନେଇ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଭୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ, ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ସାପକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ସାପ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି? ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କିଛି ସାପ ପ୍ରଜାତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନ କ୍ରିୟା (ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ସାପର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ମଣିଷଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସାପ ମରେ, ତା’ର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ନାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ସାପର ମୁହଁ ପାଖକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତେବେ ସାପର ଶରୀର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ତା’ର ପାଟି ଖୋଲା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବିଷ ମୁକ୍ତ କରେ।
ଏମାନେ ସେହି ୩ଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପ:
କୋବ୍ରା: ଏହା ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ବିପଦ ଆସିଲେ ଏହା ନିଜର ଫନ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରେ। ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମୃତ କୋବ୍ରା କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ଛଅ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲେ।
ରସେଲ୍ସ ଭାଇପର: ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ସାପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ଏହାର ବିଷ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ।
ବ୍ରାଉନ୍ ସାପ: ଏହି ପ୍ରଜାତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା।
ସାପ ଦେଖିଲେ କଣ କରିବେ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଜକୁ ଯେକୌଣସି ସାପ, ତାହା ବିଷାକ୍ତ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଧରିବା କିମ୍ବା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସାପ ଧରାଳୀ କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।
ଯଦି ସାପଟି ମୃତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେରଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସାପ ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି; ସେମାନେ ପରିବେଶର ଅଂଶ ଏବଂ ମୂଷା ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।