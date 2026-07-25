ସତରେ ସାପ କ୍ଷୀର ପିଏ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ‘ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା’ ପ୍ରବାଦର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଓ ଏହା ପଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ
ନାଗ ପଞ୍ଚମୀରେ ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ସଠିକ୍ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କୁହେ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପାଖେଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମାଜରେ ସାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଭ୍ରମ ହେଉଛି ସାପ ବହୁତ ଖୁସିରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଥୀ ସାପର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଭଳି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ।
ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାଳ୍ପନିକ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଯଦି ସାପ କ୍ଷୀର ପିଇବା କଥା ସତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ଲୋକକଥା କିମ୍ବା ପ୍ରବାଦ ସମାଜକୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ?
‘ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା’ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ: ‘ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା’ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବାଦ/ଢଗ, ଯାହାର ଅସଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ/ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଷିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର ଭଲ କରିବା। ଯେପରି କ୍ଷୀର ପିଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାପର ବିଷାକ୍ତ କିମ୍ବା ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିନଥାଏ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଶେଷରେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ସାପ କ୍ଷୀର ହଜମ କରିପାରେନି: ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସାପ ଏକ ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଲ୍ୟାକ୍ଟୋଜ୍ କୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କିମ୍ବା ପାଚକ ରସ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ।
ସାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମୂଷା, ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ପୋକଜୋକ ଖାଇ ପେଟ ଭରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସାପ ପେଟକୁ କ୍ଷୀର ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ସଂକ୍ରମଣ, ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ନିମୋନିଆ ଭଳି ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛଟପଟ ହୋଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ।
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ଭ୍ରମ: ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାପଧରାଳି ମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ଲୋକକଥା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପିଛି। ନାଗପଞ୍ଚମୀର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସାପଧରାଳିମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସାପ ଧରି ଅନ୍ଧାର ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିଲା ଓ ଭୋକିଲା ରଖନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୋଷରେ ଆକୁଳ ସାପ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର କାଟି ରଖାଯାଏ, ସେ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଣି ଭାବି ପିଇଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି ଯେ, ଢମଣା ସାପ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ସାପ କେବଳ ମୂଷା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୁହାଳକୁ ଯାଇଥାଏ, କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ।