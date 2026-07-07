ବର୍ଷାରେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯାଇପାରେ କି ଜୀବନ? ଜାଣନ୍ତୁ ‘ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡେଥ୍’ର ସତ୍ୟତା

ଅନେକ ଗଛ ଆମକୁ ନିଜର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗଛ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚୁପଚାପ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ବିପଦ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି।

By Priyanka Das

Tree Of Death : ମ୍ୟାନସିନିଲ୍ ଗଛ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାରାତ୍ମକ: ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହି ସନ୍ତୁଳନର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାନସିନିଲ୍ ଗଛ (Manchineel Tree), ଯାହାକୁ “ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡେଥ୍” ବା ମୃତ୍ୟୁର ଗଛ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଗଛଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସାଧାରଣ, ସେତିକି ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା।

ଅନେକ ଗଛଲତା ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଦ୍ବାରା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚୁପଚାପ୍ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଏଭଳି ବିପଦ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଭଳି ଅନେକ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ।

ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

PF ଉଠାଣ ନୂଆ ନିୟମ: ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ନିୟମ…

ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ…

ଏହି ସବୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ମ୍ୟାନସିନିଲ୍, ଯାହାକୁ ଏହାର ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ “ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡେଥ୍” କୁହାଯାଏ। ଏହାର ନାମ ସ୍ପାନିସ୍ ଶବ୍ଦ “ମଞ୍ଜାନିଲା” (Manzanilla) ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ଛୋଟ ସେଓ”, କାରଣ ଏହାର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ସେଓ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିରୀହ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫଳଟି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ।

ଏହି ଗଛ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ?

ଏହି ଗଛ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରିବିଆନ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଫ୍ଲୋରିଡା, ବାହାମାସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୫୦ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ବୁଦା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଯେପରିକି ଛାଲି, ପତ୍ର, ରସ ଏବଂ ଫଳରେ ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ।

ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ?

ଏହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହା ତଳେ ଠିଆ ନହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ପତ୍ରରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କିମ୍ବା ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଫ୍ଲୋରିଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ରସ ତ୍ୱଚାରେ ପୋଡ଼ାଜଳା, ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରିକି ଏହାର କାଠ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଆଖିରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ସାମୟିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ।

ମୃତ୍ୟୁର ଛୋଟ ସେଓ

ଏହାର ଫଳକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଛୋଟ ସେଓ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଟିରେ ପୋଡ଼ାଜଳା, ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଢୋକିବାରେ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ରେଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନିକୋଲା ଷ୍ଟ୍ରିକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜ ଅନୁଭବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଳ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ପାଟିରେ ପ୍ରବଳ ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଗଳାରେ ଜକଡ଼ନ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାନ୍ତି, ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଗଛ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାର ଚେରଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମାଟିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଇଗୁଆନା ଭଳି କିଛି ଜୀବ ଏହାର ଫଳକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନହୋଇ ସହଜରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

PF ଉଠାଣ ନୂଆ ନିୟମ: ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ନିୟମ…

ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ…

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ପଛରେ ଏତେ…

ମଦୁଆଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଛାଟ, ୧୦-୫୦ ଟଙ୍କା…

1 of 29,607