ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ପେଟ ଖରାପ, ହୋଇପାରେ ଇବୋଲାର ସଙ୍କେତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ
Ebola Virus: ଆଜିକାଲି ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ପେଟ ଖରାପ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ, ଏହା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯେପରିକି ‘ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍’ର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ତ?
ଯଦିଓ ପ୍ରତିଥର ପେଟ ଖରାପ ହେବା ଇବୋଲା ହୋଇନଥାଏ, ତଥାପି କେତେକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିକାଲି ଇବୋଲା ଭାଇରସର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଜଣାଇବୁ।
ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ କ’ଣ?
ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଭାଇରାଲ୍ ରୋଗ। ଏହା କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ମଣିଷ କିମ୍ବା ପଶୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ।
କେବଳ ପେଟ ଖରାପ ହେବା କ’ଣ ଇବୋଲାର ସଙ୍କେତ?
ନା, କେବଳ ପେଟ ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ହେବା ଇବୋଲାର ସିଧାସଳଖ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ, ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ, ଦୂଷିତ ପାଣି କିମ୍ବା ପେଟ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପେଟ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
ଇବୋଲା ଭାଇରସର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ:
ଇବୋଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ପରି ମନେହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି:
- ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେବା
- ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହେବା
- ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେବା
- ମାଂସପେଶୀରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା
- ଗଳା ବସିଯିବା ବା ଖରାଶ ହେବା
- ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ହେବା
- ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା
- ଭୋକ ନଲାଗିବା
କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ?
- ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇବୋଲା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
- ଯଦି କାହାଠାରେ ଏହି ରୋଗର ସାମାନ୍ୟତମ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସେ, ତେବେ ତାକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ?
ଯଦି ପେଟ ଖରାପ ହେବା ସହ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
- ବାରମ୍ବାର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା
- ଜ୍ୱର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବା
- ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବ ହେବା
- ବାନ୍ତିରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା
- ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ବେହୋସ ହୋଇଯିବା
- ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା