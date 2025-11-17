ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ, କ’ଣ ଭାରତରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଓ ପୋଲିସ

ଭାରତରୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଯାହା ପରେ ସବୁଠି କେବଳ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଏବେ ଭାରତରୁ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗିରଫ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ।

ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ କ’ଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଢାକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ହସିନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ କି ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ:

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ’ଣ ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସେନା ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ଗିରଫ କରିବେ? ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ।

୨୦୧୩ ମସିହାରେ, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ସୀମାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିନିମୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।

ହେଲେ, ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଅତି କମରେ ଏକ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଧାରା ୭ର ନିୟମ କ’ଣ ରହିଛି: 

ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବ। ହେଲେ, ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ପ୍ରକୃତରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦେଶରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଶେଖ୍ ହାସିନା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନୁହେଁ।

ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ମନା କରିପାରେ:

ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା ୮ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବ। ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା ୮ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ମାମଲା “ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସରେ” କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ମନା କରିପାରିବ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଅଭିଯୋଗ “ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକୃତିର”, ତେବେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ମନା କରିପାରିବେ।

ହେଲେ, କିଛି ଅପରାଧ (ଯେପରିକି ହତ୍ୟା, ନିଖୋଜ) ଚୁକ୍ତିନାମାରେ “ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧ” ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ମାମଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନପାରେ।

