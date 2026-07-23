ସରକାର ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ’ଣ କୁହେ ନିୟମ କାନୁନ

CJP ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କ'ଣ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦ ଜୁଲାଇରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହାସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଜାମର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସମେତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି,…

ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, WTC 2027 ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ…

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତର ଆଇନ କ’ଣ କହୁଛି।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍ କ’ଣ:

କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନାର ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍ କୁହାଯାଏ।

ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସାମିଲ ରହିଥାଏ।

ସରକାର କେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ:

elecommunications Act, ୨୦୨୩ର ଧାରା ୨୦(୨)(ବି) ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟେଲିକମ୍ ସେବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।

କେବଳ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ଧାରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଜନସୁରକ୍ଷା, ସାର୍ବଜନିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପରି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍‌ର ଆଦେଶରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବା ଜରୁରୀ।

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏପରି ଆଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ:

ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ Indian Telegraph Act, ୧୮୮୫ର ଧାରା ୫(୨) ଏବଂ Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍‌ର ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଉଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସ୍ଥାନରେ Telecommunications Act, ୨୦୨୩ ଏବଂ Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, ୨୦୨୪ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ।

ସରକାରଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍ ଆଦେଶକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍ ମାମଲାରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ଭଲ ନୁହେଁ:
ଭାରତ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍ କରାଯାଏ।Access Nowର ୨୦୨୫ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୬୫ ଥର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶଟଡାଉନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ କମ୍, ତଥାପି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ଆକଳନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ।
You might also like More from author
More Stories

କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି,…

ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, WTC 2027 ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ…

ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ…

ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନାକଲେ CJP…

1 of 31,492