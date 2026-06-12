କ’ଣ ଭେନେଜୁଏଲା ପରି ଇରାନ ଉପରେ କବଜା କରିପାରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ? କେତେ ମଜବୁତ ସେଠାକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଦେଶର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ଯେପରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ସେହିପରି ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କବଜା କରିପାରିବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଅନେକ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳରେ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭୂତଳ ବଙ୍କରର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ବିକଶିତ କରିଛି। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆକାଶ ବୋମା ମାଡ଼କୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ସଭା ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ କଠୋର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମେତ ଉନ୍ନତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।
ଗୁଇନ୍ଦା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ନେତୃତ୍ୱର ନିରନ୍ତରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସାମରିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଇରାନ ଭେନେଜୁଏଲାଠାରୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ:
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଭେନେଜୁଏଲାର ପରିସ୍ଥିତିଠାରୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ଇରାନର ଶାସକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ IRGC କମାଣ୍ଡରମାନେ ଦେଶର ଆମେରିକୀୟ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ “ଗଭୀର ରାଜ୍ୟ” ଗଠନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଇରାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଏକ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; ବରଂ, ଧର୍ମଗୁରୁ, ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ କରନ୍ତି।
ସାମରିକ କ୍ଷମତା:
ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ରଖିଛି; ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ, ହିଜବୋଲା ଏବଂ ହାଉଥିସ୍ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ରଣନୈତିକ ଗଭୀରତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।