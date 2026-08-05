ଭାଇଗ୍ରା କମାଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କା: ନୂଆ ଗବେଷଣାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋଚକ ତଥ୍ୟ

କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା କମାଇପାରେ କି ଭାଇଗ୍ରା? ଗବେଷଣାରେ ମିଳିଲା ନୂଆ ସଙ୍କେତ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ୟାନ୍ସରର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯାହାର ଶିକାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଶରୀରରେ ନିଜର ଚେର ସୁଦୃଢ଼ କରିଚାଲେ।

ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ଏକ ଗବେଷଣାରେ ଏହାର ବିପଦକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭାଇଗ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ଏପରି କିଛି କହୁଛି।

ଭାଇଗ୍ରା କିପରି କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ: ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଭାଇଗ୍ରା, ତାହା କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍‌ସର ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗବେଷଣାରୁ ଏପରି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାହିଁକି ହନୁମାନ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଅବତାର,…

୬ ଦିନ ଧରି ମୃତ ଛୁଆର ଶବକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି…

ଯଦିଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମାନିବା କଥା ଯେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବା ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାଇଗ୍ରାରେ ଥିବା ସିଲଡେନାଫିଲ୍ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ୟାପିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗବେଷଣା କହୁଛି ଯେ, ଭାଇଗ୍ରାରେ ଥିବା ସିଲଡେନାଫିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିଥାଏ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭାଇଗ୍ରାରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

Uttarakhand Govt.

କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନେବାକୁ ଦିଏନାହିଁ ଭାଇଗ୍ରା: ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, ସିଲଡେନାଫିଲ୍‌ ‘ଫସଫୋଡାଇଏଷ୍ଟରେଜ୍ ଟାଇପ୍-୫’ (PDE5) ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍‌କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ cGMP ନାମକ ଏକ ସିଗନାଲିଂ ଅଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଅଣୁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାୟାଗ୍ରା କାମ କରେ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ cGMP ଏପରି ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିହୋଇଯାଏ, ଯାହା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଗବେଷକମାନଙ୍କର ମତ ଯେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ର ଏହି ଅଭାବ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ହେବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ବାକି ରହିଛି।

ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ: ଭାଇଗ୍ରା କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ହିଁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା। ଗବେଷଣା ଏବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ବାକି ଅଛି, ତା’ପରେ ହିଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିପାରେ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)

 

You might also like More from author
More Stories

କାହିଁକି ହନୁମାନ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଅବତାର,…

୬ ଦିନ ଧରି ମୃତ ଛୁଆର ଶବକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି…

ଆସାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାହିଁକି ଆସେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ…

୫ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୁଭ ସମୟ,…

1 of 26,241