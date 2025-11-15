ପିଲାର କାନରେ ତେଲ ପକାଇବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି …
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କାନରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସମୟରେ, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗାଧୋଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ ସଫା କରିବା।
ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କ କାନରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି, ଏହା ମଇଳା ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କାନ ଏବଂ ନାକରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବା ଅନେକ ଘରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଆସିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଘରୋଇ ପଦ୍ଧତି।
ପିଲାମାନଙ୍କ କାନରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ କି ଲାଭଦାୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କାନରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ…
ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କାନରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କାନରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଇୟରଲୋବ୍ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ, ଏହା ସମସ୍ତ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ।
ଏହି ତେଲ କାନମଇକୁ ନରମ କରିଥାଏ, ଯାହା ସଫା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହା କାନର ଶୁଷ୍କତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ତଥାପି, ଏହା କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ।
କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କାନରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ: ୬ ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ – ଏହି ବୟସରେ କାନ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଲ ପକାଇଲେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ, କାନର ପରଦାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ତେଲ ଭିତରେ ଜମି ରହିପାରେ।
ଯଦି କାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଣି, ପୂଜ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥାଏ – ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତେଲ ଲଗାଇବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ।
ତେଲ ମିଶାଇବା ସମୟରେ କ’ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ: ସର୍ବଦା ଉଷୁମ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ତେଲ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହା କାନ ପୋଡ଼ିପାରେ। ତେଲ ଲଗାଇବା ପରେ, ଏକ କପା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଧୀରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଇୟର ଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଭର୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କାନ ଭିତରକୁ ମଇଳା ଆହୁରି ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ଯଦି ପିଲାଟି ବହୁତ ଛୋଟ, ତେବେ ନିଜକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
(Disclaimer: ଏହି ସୂଚନା ଗବେଷଣା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶକୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)