କ’ଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ? ସତ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ…
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅନଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ତାହା ହେଉଛି କ’ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅନଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ତିନି ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସର ଅଛି:ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅଛି।
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେନ୍ସର: ଏହା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଶସ୍ତା ପ୍ରକାର, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଆଙ୍ଗୁଠିର ପୃଷ୍ଠରେ ଛାଇ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋକ (LED) ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଛବିକୁ କଏଦ କରେ। ଏହା ଦ୍ରୁତ କିନ୍ତୁ ମଇଳା କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତତା ଚିହ୍ନଟ ସୀମିତ, ତେଣୁ ନକଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ (ଯେପରିକି ସିଲିକନ୍ ମୋଲ୍ଡ) ଦ୍ୱାରା ଖୋଲି ଯାଏ ।
କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ ସେନ୍ସର: ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସେନ୍ସର ଯାହା ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳେ ରଖାଯାଏ (ହୋମ୍ ବଟନ୍ ପରି)। ଏହା ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର (ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ) ବ୍ୟବହାର କରେ। ଚର୍ମ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ, ତେଣୁ ଚାର୍ଜ ରିଜ୍ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ସେନ୍ସର କ୍ୟାପଚର କରେ। ଏହା ସଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଘନ ଚର୍ମ କିମ୍ବା ଓଦା ହାତରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହା ଏକ ମୃତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଶୀଘ୍ର ବିଫଳ ହୁଏ କାରଣ ଚର୍ମ ଏହାର ପରିବାହିତା (ଚାର୍ଜ)ହରାଇଥାଏ।
ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସେନ୍ସର: ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାର, ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗରୁ ୩D ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଚର୍ମର ଗଭୀରକୁ ସ୍କାନ କରେ, ତେଣୁ ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତା କିମ୍ବା ମଇଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ୱାଲକମର ୩D ସୋନିକ୍ ସେନ୍ସର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ଲାଇଭନେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଏବଂ ଚର୍ମ ଗଭୀରତା ପରୀକ୍ଷା କରେ।
ଉତ୍ତର କଣ :ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତତା ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନକଲି କିମ୍ବା ମୃତ ନୁହେଁ। ଜୀବନ୍ତତା ଚିହ୍ନଟ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଝାଳ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ, ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଚର୍ମର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣିକ ଗଠନ ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଝାଳ କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେନ୍ସର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ। ତେବେ ମୃତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକ ଫୋନ୍ ଅନଲକ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: ସେନ୍ସରର ପ୍ରକାର, ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ସମୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତତା ଚିହ୍ନଟର ଉପସ୍ଥିତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘଣ୍ଟାରେ: ମୃତ୍ୟୁର ତୁରନ୍ତ ପରେ (କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତେବେ ଏକ କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେନ୍ସର୍ କାମ କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୨୦୧୮ମସିହାରେ, ଆମେରିକାର ପୋଲିସ ଏକ ଆଇଫୋନ୍ ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ସମୟ ସହିତ ଜଟିଳତା: ସମୟ ବିତିବା ସହିତ (୧୨-୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ), ଚର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବାହିତା ହରାଇଥାଏ। କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୁଏ।ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ମୃତ୍ୟୁର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲକ୍ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ।