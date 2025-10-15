ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିପାରିବା କି ବାଣ; କଣ କହୁଛି ନିୟମ, ଯଦି ଧରା ପଡିଲେ ତେବେ କଣ ସିଧା ଜେଲ ?
Diwali 2025:ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବାଣ ଆଣନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯିବାର ଅନୁମତି ଅଛି କି ନାହିଁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଭାରତର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି। ଉତ୍ସବର ଉତ୍ସାହ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଫୋଟକା କିମ୍ବା ବାଣ ପରିବହନର କଥା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଫୋଟକା ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ବାଣ ନେଇ ଗଲେ :ବାଣକୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦଜନକ ଜିନିଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେନରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରିବା ନିଷେଧ।
ଆଇନ କଣ କୁହେ:ରେଳବାଇ ଆଇନର ଧାରା ୧୬୪ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନରେ ଆତସବାଜି ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନରେ ନିଷିଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବିପଦଜନକ ଜିନିଷ ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ।
ଧରା ପଡିଲେ ଦଣ୍ଡ କଣ ମିଳେ :ବାଣ ଧରି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଏବଂ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାରେ, ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
କାହିଁକି ଲଗାଯାଇଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ :ଆତସବାଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଳନଶୀଳ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ। ସାମାନ୍ୟ ଗରମ କିମ୍ବା ତାପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ରେନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଫୋଟକା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏପରି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ।
ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ଶସ୍ତା ଆତସବାଜି କିଣିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଲୋଭ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। )