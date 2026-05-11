କ’ଣ ଖାଲି ପେଟରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇପାରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା

ନଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଉପକାର ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଳି, ଏହାର ସେବନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ପରିମାଣ ଏବଂ ସଠିକ ଉପାୟରେ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

By Priyanka Das

Benefits of Drinking Coconut Water : ଖରାଦିନେ ନଡ଼ିଆ ପାଣିକୁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ହେଲ୍ଦି ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌ସ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ହାଇଡ୍ରେଟ କରିବା ସହ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଫିଟନେସ ଏବଂ ହେଲ୍‌ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଉପକାର ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଳି, ଏହାର ସେବନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ପରିମାଣ ଏବଂ ସଠିକ ଉପାୟରେ କରିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଲି ପେଟରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କି କି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ।

ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାରେ ସହାୟକ

ନଡ଼ିଆ ପାଣିକୁ ଏକ ‘ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍’ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ, ସୋଡିୟମ ଏବଂ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗରମ, ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିବା କିମ୍ବା ୱାର୍କଆଉଟ ପରେ ଏହାର ସେବନ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ରାତିସାରା ଶୋଇବା ପରେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ହାଇଡ୍ରେସନ ମିଳିଥାଏ।

ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି

ଖାଲି ପେଟରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଏନଜାଇମ ଏବଂ ଫାଇବର ପେଟକୁ ହାଲୁକା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିୟମିତ ସେବନ ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ ଏକ ‘ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଟକ୍ସ ଡ୍ରିଙ୍କ’ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଶରୀରରୁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଓଜନ କମାଇବାରେ ସହାୟକ

ଯେଉଁମାନେ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବହୁତ କମ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପେଟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପରି ଅନୁଭବ କରାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବା ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କମିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ ବଢାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ତ୍ୱଚା ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ

ନଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ତ୍ୱଚାକୁ ଭିତରୁ ହାଇଡ୍ରେଟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିୟମିତ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆସିପାରେ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସତେଜ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏହା କେଶର ମଜବୁତି ଏବଂ ଚମକ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

କେଉଁ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍?

ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମାନ ଭାବରେ ସଠିକ ହୋଇନପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋ-ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କମ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇପାରେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶର୍କରା (Natural Sugar) ଥାଏ, ତେଣୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେଭଲ୍‌କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେହିପରି କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଏହାର ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି, ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଝାଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଲି ପେଟରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବାର ଆରମ୍ଭ କମ ପରିମାଣରୁ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ।

 

