ଆପଣ କ’ଣ ଗୋଟିଏ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଡର ବିଲ୍ ଭରିପାରିବେ କି? ସତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ସମ୍ଭବ କି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ଦାବି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଭିନ୍ନ। ଭାରତରେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଡ-ଟୁ-କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଋଣ ବୋଝକୁ ରୋକିବା ଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଭଳି ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଛି ପରୋକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ବୈଧ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯେପରିକି ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓ ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ। ତଥାପି, ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଫି, ସୁଧ ହାର ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କାର୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଋଣକୁ ନୂଆ କାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରେ।
କାର୍ଡରୁ କାର୍ଡକୁ ସିଧାସଳଖ ପେମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କାମ କରେ ନାହିଁ: ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, NEFT, UPI, କିମ୍ବା ନେଟବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କାର୍ଡ-ଟୁ-କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ:
ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋଟ ଋଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ମୂଳ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କେବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ।
ସିଷ୍ଟମରେ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
କେଉଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାମ କରେ ନାହିଁ: ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୱାଲେଟ୍ କିମ୍ବା UPI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଡକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ:
Paytm, PhonePe, GPay – ସିଧାସଳଖ କାର୍ଡ-ଟୁ-କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ
ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଲୋଡିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି।
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ।
ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି କାମ କରେ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଛି ତେବେ କଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସକୁ କମ୍ ସୁଧ କାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫର ଖୋଜିବା।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ: ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଡ ଦେଇ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବାଲାନ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି, କିମ୍ବା କ୍ୟାସ ଆଡଭାନ୍ସ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ “ହାଇ ରିସ୍କ ୟୁଜର” ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କାର୍ଡ ସୀମା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ନୂଆ କାର୍ଡର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।