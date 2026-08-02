କ’ଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତିସାରା ରହିହେବ? ଜାଣନ୍ତୁ ରେଲ୍ଓ୍ୱେର ଏହି ନିୟମ…
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ତେବେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହ ଆପଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତିସାରା ରହିପାରିବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଛି, ସକାଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ, ରାତିସାରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିପାରିବେ କି?
ଭଲ କଥା ହେଲା, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିକଟରେ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛି ଯେ, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବାର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ…
ରାତିସାରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିପାରିବେ କି:
୧- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିପାରିବେ।
୨- ଆପଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ (Waiting Hall) ଏବଂ **ୱେଟିଂ ରୁମ୍ (Waiting Room)**ର ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
୩- କିଛି ବଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହଣି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ।
ରିଟାୟରିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ଡର୍ମିଟୋରିର ସୁବିଧା:
୧- ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନେକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଟାୟରିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ଡର୍ମିଟୋରି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
୨- ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ କେବଳ ବୈଧ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଉଠାଇପାରିବେ।
୩- ସାଧାରଣତଃ ରିଟାୟରିଂ ରୁମ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରେ।
୪- ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।
୫- ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୁବିଧା ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲେ କ’ଣ ହୋଇପାରେ:
୧- ବୈଧ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବାକୁ ରେଳବାଇର ନିୟମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ।
୨- ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମାଗିପାରନ୍ତି।
୩- ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ।
ଯଦି TTE କିମ୍ବା TC ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଧରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ କରିବେ:
୧- ଭୟଭୀତ ନାହିଁ ଏବଂ TTE କିମ୍ବା TCଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
୨- ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ।
୩- ରେଳବାଇର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭଡ଼ା ଓ ଜରିମାନା ପରିଶୋଧ କରନ୍ତୁ।
୪- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାନ୍ତୁ।
୫- ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିପାରନ୍ତି।