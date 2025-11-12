କ’ଣ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ମଦ ନେଇ ପାରିବା? କ’ଣ କୁହେ ରେଳ ନିୟମ, ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ …

Railway Rules: ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ବୋତଲ ବହନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରେନରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ବୋତଲ ବହନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ରେଳବାଇ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିଥାଏ।

ମଦ୍ୟପାନ କାହିଁକି ନିଷେଧ: ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନରେ ମଦ୍ୟପାନ ନେବା କିମ୍ବା ସେବନ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମଦ୍ୟପ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଶାସନହୀନ ଆଚରଣ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଟ୍ରେନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।

ଏହି କାରଣରୁ ରେଳବାଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ମଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛି। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁସଲମାନ କାହିଁକି ପଢ଼ନ୍ତି ତାହଜ୍ଜୁଦ ନମାଜ;…

କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର, ସେ…

ଆପଣ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ ନୁହେଁ: ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ବିମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଦ୍ୟପାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।

ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ ବହନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବେଆଇନ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା : ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଜୋରସୋରରେ ଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଟ୍ରେନରେ ମଦ୍ୟପାନ ନେବା କିମ୍ବା ସେବନ କରିବା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ରଖିବା ଆହୁରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଳ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ।

You might also like More from author
More Stories

ମୁସଲମାନ କାହିଁକି ପଢ଼ନ୍ତି ତାହଜ୍ଜୁଦ ନମାଜ;…

କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର, ସେ…

ଟ୍ରେନରେ କିନ୍ନର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି!…

(VIDEO) ଚାଚାଙ୍କ ଜଲଓ୍ୱା, ବିଷଧର ନାଗ ସାପକୁ…

1 of 25,200