ପ୍ରେମିକାର ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ
ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାନାଡା ଏଡମଣ୍ଟନ ସହରରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦମନପ୍ରୀତ କୌର। ତାଙ୍କ ଘର ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନା ସମରାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ।
ଏଡମଣ୍ଟନ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ (ଇପିଏସ୍) ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬. ୪୪ ମିନିଟ୍ରେ ସିଲଭରବେରି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରରୁ ଜରୁରୀ କଲ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ଅଚେତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।
ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ତିନି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖରେ ଦମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ୧୪ ତାରିଖରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଦମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା।
୨୨ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଦମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପାର୍ଟନର ରିତେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଦମନପ୍ରୀତଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମାନିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।