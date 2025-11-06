ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ଝଟକା ଦେଲା କାନାଡ଼ା, ଭିସା ନିୟମ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଏବେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଏବେ କରିବେ କଣ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାନାଡା ତାର ନୂତନ ପ୍ରବାସ ସ୍ତର ଯୋଜନା (୨୦୨୬-୨୦୨୮) ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏବଂ ଏଥର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ କଠୋର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରୁଛି।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩୮୦,୦୦୦ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଂଶକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୫% ରୁ କମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ କାନାଡାରେ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ବିଶେଷକରି ଭାରତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ:କାନାଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସୀମା ପ୍ରାୟ ଅଧା କରିଦେଇଛି। ୨୦୨୬ ରେ କେବଳ ୧୫୫,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ୨୦୨୭ ଏବଂ ୨୦୨୮ ରେ ୧୫୦,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦% ହ୍ରାସ ବୋଲି ସୂଚନାମିଳୁଛି ।
୨୦୨୩ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାନାଡାରେ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ, ସରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ପରମିଟ ଉପରେ ଏକ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ୨୦୨୪ରେ କେବଳ ୨୬୦,୦୦୦ ନୂତନ ପରମିଟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାନାଡାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ କମ୍ ଅଫର ଲେଟର ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବିଧତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।
ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି: ଭାରତ କାନାଡାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଠାଉଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି କଠିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦% ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିସା ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହାର ୮୦% ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ୭୪% ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିସା ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ନକଲି ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଏବଂ ଜାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ମାମଲା ମିଳିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆର୍ଥିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ କଲେଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ:କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କଠୋର ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ରେ କେବଳ ୨୩୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୨୦,୦୦୦ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ସରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଫରାସୀ ଭାଷାଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୩,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।