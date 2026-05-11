କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ବୋବାଲ ସ୍କିମ; ମାତ୍ର ୪୪୪ ଦିନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମିଳବ ଦମଦାର ସୁଧ; ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିବେ!

କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ବୋବାଲ ସ୍କିମ; ମାତ୍ର ୪୪୪ ଦିନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମିଳବ ଦମଦାର ସୁଧ; ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିବେ!
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଫଡି ଯୋଜନା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହାର ଏଫଡି ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ପରଠାରୁ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଫଡି ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଫଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଫଡି (ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍) ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ୩.୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ ୭.୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୪୪୪ ଦିନିଆ ଏଫଡିରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି ତେବେ ପରିପକ୍ୱତାରେ ସୁଧ ସମେତ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
୪୪୪ ଏବଂ ୫୫୫ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଫଡି ଯୋଜନା: କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭ ଦିନ ପାଇଁ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୪୪୪ ଦିନ ଏବଂ ୫୫୫ ଦିନର ଅବଧି ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ୪୪୪ ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ୬.୪୫% ରୁ ୭.୦୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ୫୫୫ ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ୬.୫୦% ରୁ ୭.୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
୪୪୪ ଦିନର FDରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମାରେ କେତେ ସୁଧ ମିଳିବ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୪୪୪ ଦିନିଆ FD ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ ୨,୧୬,୧୮୯ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୬,୧୮୯ ଟଙ୍କା ର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୪୪୪ ଦିନିଆ FD ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ ୨,୧୭,୪୮୬ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୭,୪୮୬ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସୁପର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୪୪୪ ଦିନିଆ FD ରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ ୨,୧୭,୪୮୬ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ୧୭,୪୮୬ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।