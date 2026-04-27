ବରିଷ୍ଠ ନାଗରୀକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଭଲ ଯୋଜନା; ୪୪୪ ଦିନରେ ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା

Canara Bank ତାଙ୍କ ୪୪୪ ଦିନର FD ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରୀକଙ୍କୁ ୭ ପ୍ରତିିଶନ ସୁଧ

By Manoranjan Sial

ଜାତୀୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରୀକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଜନା। ୪୪୪ ଦିନ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଲେ ମିଳିବ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ସମୟ ଥାଉଁଥାଉଁ ଏହାର ଫାଇଦା ନିବେଶକମାନେ ଉଠାଇବା ଦରକାର।

ଆଜିର ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (FD)କୁ ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ବଜାରରେ ଉତ୍ତାଳ-ପତନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଏମିତି ନିବେଶ ଖୋଜନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଟେନ୍‌ସନ କମ ଓ ରିଟର୍ନ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ Canara Bankର ୪୪୪ ଦିନର ୠଊ ଯୋଜନାକୁ ବାଛି ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାର ଦେଉଛି।

Canara Bank ର ୪୪୪ ଦିନର FD

Canara Bank ତାଙ୍କ ୪୪୪ ଦିନର FD ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରୀକଙ୍କୁ ୭ ପ୍ରତିିଶନ ସୁଧ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହା ୬.୫୦% ରଖାଯାଇଛି

ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ?

ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ୫,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ୪୪୪ ଦିନର FDରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ସମୟରେ (ପ୍ରାୟ ୧ ବର୍ଷ ୨ ମାସ ୧୯ ଦିନ ପରେ) ପାଇବେ ପ୍ରାୟ ୫,୪୦,୮୭୫ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରୀକ ସେହି ରାଶି ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରାୟ ୫,୪୪,୧୨୬ ଟଙ୍କା।

ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ କଥା

FDକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିମାନା ଲାଗାଇପାରେ। ସୁଧ ଉପରେ କର (Tex) ଲାଗିବ। ତେବେ Canara Bankର ୪୪୪ ଦିନର FD ଯୋଜନା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ, ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରୀକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

