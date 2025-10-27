Pads increase Cancer: କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସମସ୍ୟା ବଢାଉଛି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ରାୟ…
କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସମସ୍ୟା ବଢାଉଛି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷକରି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହୋଇପାରେ କି? ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଯଥାର୍ଥ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏବେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାନ୍ତି ଯାହା କର୍କଟ ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି।
ପ୍ରକୃତରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ କି?
ଅନେକ ପ୍ରକାଶିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଲେଖା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନାପକିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପାରୁ ତିଆରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ୟାଡଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଇଅକ୍ସିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ବା ଓଭାରିୟନ କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଼
2022 ମସିହାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପରିବେଶଗତ ସଂଗଠନ, ଟକ୍ସିକ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲା। ସେମାନେ 10ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଥାଲେଟ୍ସ, VOCs, ଡାଇଅକ୍ସିନ୍, ଫିନୋଲ୍ସ ଏବଂ ପାରାବେନ୍ସ ଭଳି କେମିକାଲ କିମ୍ବା ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟେମିନେଣ୍ଟ୍ସମିଳିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ମୁମ୍ବାଇର ଡକ୍ଟର କେ. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଲେଟ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଡିମ୍ବାଶୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ବର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ VOCs ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ
-ପ୍ରତି 4-6 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ୟାଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହାଲୁକା ହେଉଥିବ।
-ସଫା ସୁତୁରା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ; ପ୍ୟାଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
-କପା ବା କଟନ ପ୍ୟାଡ୍ ବାଛନ୍ତୁ; ଏହା ସ୍କିନ ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଘର୍ଷଣର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।
-ବହୁତ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ନକଲି ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଇପାରେ।
-ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମାନ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, (ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ) ।