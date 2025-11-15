୮୫ ଟପିଗଲେ ଆଉ ହେବନି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା !

କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜଣାଇଲା WHO

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୟସ ସହିତ ଅନେକ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବୟସ ସହିତ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦ ଅଧିକ ବଢିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ୮୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ। ହେଲେ, ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ।

ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।

ସତରେ କ’ଣ ଏମିତି ହୁଏ:

ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟୟନ ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ମୂଷା ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମୂଷାମାନେ KRAS ଜିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନ୍ସର ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ୪ ରୁ ୬ ମାସ ଏବଂ ୨୧ ରୁ ୨୨ ମାସ ବୟସର ମୂଷାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବୟସ୍କ ମୂଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧି ଛୋଟ ମୂଷାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଗୁଣ କମ୍ ଥିଲା।

କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କାହିଁକି କମିଯାଏ:

ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକଶିତ କରେ ଯାହା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୟୁମର ଗଠନକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ବୟସ ସହିତ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଟିସୁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମ୍ୟୁଟେସନ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ।

ଗବେଷକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୟୁମର ଦମନକାରୀ ଜିନ୍, ଯାହା ଶରୀରକୁ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଯୁବ ମୂଷାଙ୍କଠାରେ ସହଜରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ।

ହେଲେ ବୟସ୍କ ମୂଷାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଜିନ୍ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଗବେଷକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗବେଷଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନିବାରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ।

କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ୩୦ ରୁ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ କର୍କଟ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତମାଖୁ, ମଦ୍ୟପାନ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏବଂ HPV ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିକିରଣ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

