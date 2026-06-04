ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଧରିବେ ଅମରିନ୍ଦର !

ହରିୟାଣାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ ହୁଡାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ସହ "ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି", ତାହା ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ପଞ୍ଜାବରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼: ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନେତା କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ପୁଣିଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଫେରିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ହରିୟାଣାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ ହୁଡା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି। ହୁଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, “କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ।”

ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଦଳକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ କି ନାହିଁ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି। କ୍ୟାପଟେନ ସିଂହ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଂହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଅତୀତର ରାଜନୈତିକ ମତାନ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୈତିକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର…

ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର : ମାଗଣା ଔଷଧ ପାଇଁ…

କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବିଶେଷକରି ପଞ୍ଜାବରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପରେ। ବିଜେପି ନିକଟରେ କେବଳ ସିଂହ ଢିଲ୍ଲୋନଙ୍କୁ ନିଜ ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଟର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଢିଲ୍ଲୋନ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ସେଠାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନବଜ୍ୟୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରୁ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ, ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ‘ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ’ ନାମକ ନିଜର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ୨୦୨୨ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ମେଣ୍ଟ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୨ରେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜେପିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେହି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଯଦି କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପଞ୍ଜାବର ରାଜନୀତିରେ ନିକଟ ଅତୀତର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେବ। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟତା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବାରୁ ପଞ୍ଜାବର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ, ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଳାପକୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେବେ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଅନୁମାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର…

ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର : ମାଗଣା ଔଷଧ ପାଇଁ…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା;…

୩୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ୮୪ ବର୍ଷୀୟ…

1 of 29,426