CSK ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ଯାଚ ଜିତିଲେ; ସୁପର ଓଭରରେ ହାରିଲା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟିମ୍, ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ଯାଚରେ ଝାକାସ ବୋଲିଙ୍ଗ କଲେ CSK ବୋଲର…
ଜିତିଲା ହରିୟାଣା ହାରିଲା ପଞ୍ଜାବ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: IPL ଏଥର ବୋବାଲ କରିବେ CSK ବୋଲର। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ମ୍ଯାଚ ଜିତାଇବାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମିଳୁଛି ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜଙ୍କୁ । ଅନ୍ଯପଟେ ଆଜିର ମ୍ଯାଚରେ ପଞ୍ଜାବ ହାରିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ପଞ୍ଜାବ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ହାରିଗଲା। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା, ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 207 ରନ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସୁପର ଓଭର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହରିୟାଣା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି ନଥିଲା, ଅନ୍ଯପଟେ IPLରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ହରିୟାଣାର ବିଜୟର ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ।
ହରିଆଣା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା, ଅଧିନାୟକ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ୨୬ ବଲରୁ ୫୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ୩୨ ବଲରୁ ୬୧ ରନ କରି ପଞ୍ଜାବ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ପଡିଥିଲେ।
୧୩ତମ ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହରିଆଣାର ସ୍କୋର ୧୪୦ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଶେଷ ଓଭରରେ, ସୁମିତ କୁମାର ୧୪ ବଲରୁ ୨୮ ରନ କରି ଦଳକୁ ୨୦୭ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
କାମ କଲାନି ଅଭିଷେକଙ୍କ ବ୍ଯାଟ:
୨୦୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି, ପଞ୍ଜାବ ତରଫରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଦଳର ସ୍କୋର ୨୮ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଉଭୟ ପଞ୍ଜାବ ଓପନର ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଅନମୋଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ୩୭ ବଲ ଖେଳି ୮ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ମାରି ୮୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ପଞ୍ଜାବ ୨୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୨୦୭ ରନ କରିପାରିଥିଲା।
ସୁପର ଓଭରରେ ଜିତିଲା ହରିୟାଣା:
ସୁପର ଓଭରରେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସନବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ଲଗାତାର ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପଞ୍ଜାବ ସୁପର ଓଭରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଚୌକା ମାରି କେବଳ ସୁପର ଓଭର ନୁହେଁ ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।