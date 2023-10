Big Breaking… ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ: ସଚିନ୍-ଗେଲଙ୍କ ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଟମ୍ୟାନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ବିରାଟ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ମାତ୍ର ୬୩ ବଲରୁ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିୂ ସେ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର କ୍ରିସ ଗେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ମହାରେକର୍ଡକୁ ନିଜ ନାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୨୭୩ ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ । ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ରୋହିତ ଆଫଗାନୀ ବୋଲରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ । ଏହି ଶତକ ସହ ସେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଶତକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଚିନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରୋହିତ । ସଚିନ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୬ଟି ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ନିଜର ସପ୍ତମ ବିଶ୍ୱକପ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

👉Most sixes in international cricket 🙌 👉Most sixes in ODI World Cups for India 💥 #CWC23 | #TeamIndia | #INDvAFG | #MeninBlue pic.twitter.com/FEuJI0yTsW

ତେବେ ସଚିନ ୪୧ଟି ଇନିଂସରୁ ଏହି ୬ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ମାତ୍ର ୧୯ଟି ଇନିଂସରେ କ୍ୟାରିୟରର ସପ୍ତମ ବିଶ୍ୱକପ ଶତକ ହାସଲ କରି ସଚିନଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ରୋହିତ ଏବଂ ସଚିନଙ୍କ ପରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

🗣️ "That would have been six on any ground in the WORLD!"

This Rohit Sharama six is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos Collectible packs!

Visit https://t.co/8TpUHbQikC to own iconic moments from the #CWC23 pic.twitter.com/N8f0g2bEA3

— ICC (@ICC) October 11, 2023