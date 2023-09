(Video) ମହାନତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଧିନାୟକ: ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପୁଣି ଫେରିଲେ କ୍ରିଚକୁ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟକୁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଲେଜିଂ କାରଣରୁ ଦୁଇପକ୍ଷର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଅନେକ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଅବସରରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ୪୬ତମ ଓଭରରେ ବାଂଲାଦେଶର ହସନ ମେହମୁଦ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ତେବେ ହସନ ୪ର୍ଥ ବଲରେ ନନଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଈଶ ସୋଧିଙ୍କୁ ରନ ଆଉଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ କ୍ରୀଚ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ହସନ ରନଆଉଟ୍ ନେଇ ଅପିଲ କରିବା ପରେ ଈଶ ଆଉଟ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ସୋଧି ୧୭ ରନରେ ଖେଳୁଥିଲେ ।

ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଣ୍ଟଗ୍ଦ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ । ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ଦାସ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ସୌମ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଈଶଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ । ଈଶଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଟର ପଡ଼ିଆରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସୋଧି ପୁନର୍ବାର କ୍ରିଚକୁ ଫେରିବା ପରେ ଲିଟନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋଧି ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୩୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ସୋଧୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ଇନିଂସ ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୫୪ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୮୬ ରନରେ ଜିତିନେଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ।

Ish Sodhi was run out at the non strikers end by Hasan Mahmud.

The third umpire checked and gave OUT! But when Sodhi started walking out, skipper Litton Das and Hasan Mahmud called him back again.

Sodhi gave Hasan a hug at the end.

Scenes ❤️

pic.twitter.com/mWJEdlK4UJ

— M (@anngrypakiistan) September 23, 2023