ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତାକତ୍ ଅଚାନକ ହେଲା ଦୁଇଗୁଣ, ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଧାକଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଟାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ବେକରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜରେ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଧାରରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଗତ ମାସରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ବେକ ଆଘାତରୁ ଗିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାତିରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, “ହଁ, ଶୁଭମନ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।”

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍

ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତଥାପି, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ଲୋଜ୍-ଡୋର ଅଭ୍ୟାସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।

