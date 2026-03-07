“ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ”, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ…
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁମତି ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତେ।
ଗମ୍ଭୀର ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ୭୫ ରନର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତେ। ସେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।”
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗମ୍ଭୀର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ଦଳଗତ ସଫଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନଅ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପୁରା ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନଥିବା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଅ ୱିକେଟରେ ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, କିୱିମାନେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ୨ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି:
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭୫ ରନର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ସେ ୨୦୧୧ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲରେ ୯୭ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।