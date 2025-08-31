ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ରୁ ବାହାରିଗଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତିଲକ୍ ବର୍ମା, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏହି ଖେଳାଳି ହେଲେ ଅଧିନାୟକ

ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ହେଲେ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାଉଥ୍ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ବଦଳିଗଲେ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେରଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରୁ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ପୂର୍ବରୁ ସାଉଥ୍ ଜୋନର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଥିବା ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ଏବେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାମିଲନାଡୁର ଏନ. ଜଗଦୀସନଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଉଥ୍ ଜୋନକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି କାରଣ ତାମିଲନାଡୁର ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଆର ସାଇ କିଶୋର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ସାଇ କିଶୋରଙ୍କ ହାତର ଆଘାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ନିକଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୁଚି ବାବୁ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ଦଳରେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ: ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ତା’ର ଦଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ପୁଡୁଚେରୀର ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଯୁବ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଶେଖ ରସିଦଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ତାଲିକାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରସିଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ନୂଆ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ: ମହମ୍ମଦ ଅଜହରୁଦ୍ଦିନ (ଅଧିନାୟକ), ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକ୍କଲ, ମୋହିତ କାଲେ, ସଲମାନ ନିଜାର, ନାରାୟଣ ଜଗଦେସନ, ତ୍ରିପୁରାନା ବିଜୟ, ତନୟ ଟାୟାରଗଜନ, ବିଜୟକୁମାର ବିଶାଖା, ନିଦିଶ ଏମଡି, ରିକି ଭୁଇ, ବେସିଲ ଏନପି, ଗୁରୁଜେକନଥ ସିଂ ରସିଦ।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଖେଳାଳି: ମୋହିତ ରେଡକର, ଆର ସମରାନ୍, ଆଡେନ ଆପଲେଟନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

