ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କାରରେ AC ଚଲଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଏଥିପାଇଁ କେତେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ମାଇଲେଜ୍ ଉପରେ ପଡ଼େ ପ୍ରଭାବ
AC fuel consumption: ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର କାର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିନା ଏସିରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ଏସି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯାହା ଫଳରେ କାରର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ AC ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଯଦି ଏକ କାରର AC ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାଲେ ତେବେ କେତେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ?
ଘଣ୍ଟାଏରେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର କାରର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଛୋଟ କାର ଯେପରିକି ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ସେଡାନ୍ କମ୍ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ୧.୨ ରୁ ୧.୫ ଲିଟରର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବଡ଼ SUV ଗୁଡ଼ିକ ୨.୦ ଲିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବଡ଼ ଯାନରେ AC ଚଲାଇବା ଫଳରେ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ କାରରୁ ଅନ୍ୟ କାରରେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିନ୍ନ ଥାଏ।
ଗୋଟିଏ କାର କେତେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରେ?
ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ୧.୨ ରୁ ୧.୫ ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ସେଡାନ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏସି ଚଲାଇଲେ ପ୍ରାୟ ୦.୨ ରୁ ୦.୪ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବିପରୀତରେ, ୨.୦-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା SUV ରେ, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୦.୫ ରୁ ୦.୭ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଉତ୍ତମ କୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାରର ଏସି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମଇଳା ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ କମ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ସ୍ତର କୁଲିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପକାଇପାରେ। ପ୍ରତି ୬ ରୁ ୧୨ ମାସରେ ଏସି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏସିକୁ ଅଧିକ ପାୱାରରେ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ । କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଗରମ ପବନକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏସି ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ରୁତ କୁଲିଂକୁ ସହଜ କରେ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଭାର ହ୍ରାସ କରେ।
ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏସବୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ
ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ AC କୁ ସର୍ବଦା ମଧ୍ୟମ ସେଟିଂରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଲଗାତାର ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ, କ୍ୟାବିନକୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାର ଛାଇରେ ପାର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସନସେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଝରକା କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିବା ଏଡାନ୍ତୁ । କାରଣ ଏହା କାରର ଭିତର ଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରିଥାଏ।