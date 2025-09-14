ଡ୍ରେନକୁ ଖସିଲା କାର, ଲିଭିଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୭ ଜୀବନ ଦୀପ

ଜୟପୁର: ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରର ଶିବଦାସପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଫେରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଘଟଣାଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇହୋଇଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୟପୁରର ଶିବଦାସପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜୟପୁର ଏବଂ ଭିଲୱାରାର ଏକ ପରିବାର ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କାରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ତଳେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ତଥାପି, ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା କାର ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ୍ରୁ କାରଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲା, କାରଟିକୁ ବାହାର କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ।
କାରଣ କାରରେ ଥିବା ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ କାରରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ
ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରେନରୁ କାରଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ମୃତକ ଜୟପୁର ଏବଂ ଶାହପୁରା (ଭିଲୱାରା)ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ, ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି।